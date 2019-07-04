إصابة 8 أشخاص بانفجار قنبلة يدوية فى جنوب غرب باكستان

كتب محمد تهامى زكى

أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار قنبلة يدوية، اليوم الخميس، فى إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية فى السوق الرئيسى ببلدة "تُربت" فى إقليم بلوشستان، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بينهم اثنين من الموظفين الحكوميين.

وأضافت أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الانفجار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما قامت قوات الأمن بعملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار من الموقع، ولم تعلن على الفور أى جهة المسئولية.