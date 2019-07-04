أحزاب جزائرية ترحب بمبادرة الرئيس بن صالح للحوار الوطنى

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رحبت أحزاب سياسية جزائرية بالمبادرة السياسية التي أطلقها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أمس بتدشين حوار تقوده شخصيات تحظى بالشرعية، داعية الى تغليب المصلحة العليا للوطن وإلى المشاركة في الحوار وإيجاد الحلول التوافقية للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

فمن جانبه، أشاد حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان" بالمبادرة الشاملة التي بادر بها الرئيس بن صالح من أجل الخروج إلى بر الأمان وتعهده بأنه يبذل قصارى جهده في أي عمل ضمن الأطر الدستورية المحافظة على ديمومة الدولة ومؤسساتها.

ودعا الحزب جميع الفاعلين إلى التحلي بالتعقل والتبصر وانتهاج سبل الحوار البناء من أجل إيجاد المخارج الآمنة، مقدما بمناسبة إحياء الجزائر للذكرى ال57 لاستقلالها التحية للجيش الوطني الشعبي الذي يتولى بكل حزم وعزم مهامه في هذه الظروف الخاصة والحساسة التي تعرفها الجزائر والتي حرص من خلالها على الحلول الدستورية وجنب البلاد الفوضى، وفوت الفرصة على كل المتربصي.