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نائب رئيس هيئة تطوير المدن الجديدة يفتتح محطة كهرباء بالسادات قدرة 160ميجا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:45 م
نائب رئيس هيئة تطوير المدن الجديدة يفتتح محطة كهرباء بالسادات قدرة 160ميجا
كتب أحمد حسن

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افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات  لتطوير وتنمية المدن الجديدة والمهندس امين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات محطة محولات المطوريين الصناعيين بقدرة 160م /ف / أ  قابلة للتوسع لتصل الى 200 م / ف / أ والتى قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتنفيذها لتغذية منطقة المطوريين الصناعية بما فيها المجمعات الصناعية وتم اطلاق التيار بالمحطة.

من جانبه قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، انه  سيتم تغذية جزئية منها بمجمعات الغزل والنسيج على مساحة 3 مليون م2 بقدرة 30 م / ف / أ كهرباء الحى المتميز.

وعقب الافتتاح تفقد المهندس عبد المطلب، محطة محولات الحى المتميز بقدره 375 م / ف/ أ لتغذية قطع اراضى الحى المتميز والاسكان الاجتماعى بالمنطقتين س23 ، س25 حيث بلغت تكلفة تنفيذ المحطتتين شاملة خطوط الربط باستثمارات 845 مليون جنيها  ، التى سوف يتم نهو الاعمال بالمحطة خلال شهر من الان واطلاق التيار فى 30/12/2019  كما تم اليوم اطلاق التيار فى موزع المنطقة السكنبة س23.

وخلال الزيارة  تفقد  المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وبرفقة  المهندس المساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و المهندس رئيس الجهاز سوق الجملة بمنطقة التحدى 1 بمدينة السادات الذي تبلغ مساحته 80 فدان يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 27فدان بإجمالي استثمارات  150مليون جنيه ويأتي لخدمة ثلاث محافظات مجاورة متمثلة في المنوفية والبحيرة والغربية بخلاف المدن الجديدة المجاورة .

السوق مكون من خمس مباني اداريه لخدمة العمليه التجارية منها المجمع الشرطي. ' مبنى شركات التأمين.' مبنى وحده إسعاف. ' مبنى البنوك.' مبنى المطافي. ' كما يوجد عدد 25 منشأة خدمية متنوعة تحتوي علي عدد 72 محلا تجاريا مفتوحا 12 باكية الفرز والتجهيز وعدد 100باكيه لعنبر الخضروات والفاكهة بخلاف عدد 8 مناطق مفتوحة لخدمة المنشآت ويوجد أيضا 6 مظلة للسيارات وبخلاف عدد 40 ورشه صيانة بالاضافه الي منطقة لشوادر البطيخ بعدد 72 شادر وعدد 36 مخزن فوارغ ويوجد أيضا مبنى مطعم وكافيتريا وثلاث ثلاث بواكي ثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة.

 الجدير بالذكر أن المدينة يوجد بها 45 الف فدان زراعي بخلاف المحافظات المجاوره التي يوجد بها تنوع للمنتجات الزراعية ومن المتوقع أن يخدم السوق أكثر من مليون فدان اراض زراعية.

 

 


وزاره الاسكان

اجهزه المدن

المدن الجديده

مدينه السادات

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