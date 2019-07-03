مصرع 6 أشخاص وفقدان 18 آخرين إثر انهيار سد بسبب الأمطار فى الهند

نيودلهى(أ ش أ)

أعلن مسئول بحكومة ولاية "ماهاراشترا" الهندية اليوم الأربعاء، أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما اعتبر 18 آخرون فى عداد المفقودين إثر انهيار سد صغير غربى البلاد عقب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن المسئول قوله ان المياه الناجمة عن انهيار السد الواقع فى مقاطعة "راتنجارى" التى تبعد نحو 275 كيلومترا جنوب مدينة "مومباى"، اجتاحت عشرات المنازل.. مشيرة إلى أن المسئولين بالولاية طالبوا القوة الوطنية لمواجهة الكوارث بالمساعدة فى العثور على المفقودين.

ويجلب موسم الرياح الموسمية فى الهند أمطارا غزيرة من يونيو إلى سبتمبر، تتسبب فى فيضانات وانهيار المبانى حيث أن الأمطار تضعف أسس الهياكل سيئة البناء.