سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 6 أشخاص وفقدان 18 آخرين إثر انهيار سد بسبب الأمطار فى الهند

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:02 ص
مصرع 6 أشخاص وفقدان 18 آخرين إثر انهيار سد بسبب الأمطار فى الهند أمطار غزيرة فى الهند ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مسئول بحكومة ولاية "ماهاراشترا" الهندية اليوم الأربعاء، أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما اعتبر 18 آخرون فى عداد المفقودين إثر انهيار سد صغير غربى البلاد عقب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن المسئول قوله ان المياه الناجمة عن انهيار السد الواقع فى مقاطعة "راتنجارى" التى تبعد نحو 275 كيلومترا جنوب مدينة "مومباى"، اجتاحت عشرات المنازل.. مشيرة إلى أن المسئولين بالولاية طالبوا القوة الوطنية لمواجهة الكوارث بالمساعدة فى العثور على المفقودين.

ويجلب موسم الرياح الموسمية فى الهند أمطارا غزيرة من يونيو إلى سبتمبر، تتسبب فى فيضانات وانهيار المبانى حيث أن الأمطار تضعف أسس الهياكل سيئة البناء.

 


الهند

انهيار سد فى الهند

امطار غزيره فى الهند

امطار الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

البرازيل ضد الارجنتين .. داني الفيس أفضل لاعب في مباراة سوبر الكلاسيكو

البرازيل ضد الارجنتين .. داني الفيس أفضل لاعب في مباراة سوبر الكلاسيكو

شاهد.. ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين فى كوبا أمريكا

شاهد.. ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين فى كوبا أمريكا

المنشآت الفندقية: ارتفاع أسعار فنادق الغردقة 20% مقارنة بالعام الماضى

المنشآت الفندقية: ارتفاع أسعار فنادق الغردقة 20% مقارنة بالعام الماضى

على طريقة تايلور سويفت.. 6 فستاتين ملونة اختارى منها اللى يناسب الساحل

على طريقة تايلور سويفت.. 6 فستاتين ملونة اختارى منها اللى يناسب الساحل

حصاد اليوم الأخير في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.. تونس تتأهل بتعادل ثالث وأداء باهت.. خروج مشرف لموريتانيا فى المشاركة الأولى.. تحديد مواجهات دور الـ16من البطولة.. و8 منتخبات تودع العرس الإفريقي

حصاد اليوم الأخير في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.. تونس تتأهل بتعادل ثالث وأداء باهت.. خروج مشرف لموريتانيا فى المشاركة الأولى.. تحديد مواجهات دور الـ16من البطولة.. و8 منتخبات تودع العرس الإفريقي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة