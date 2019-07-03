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مسئول روسى: أحداث تبليسى الأخيرة "شأن داخلى"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:35 م
مسئول روسى: أحداث تبليسى الأخيرة "شأن داخلى" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى جريجورى كاراسين اليوم الأربعاء أن بلاده تعمل مع جورجيا من أجل إيجاد مخرج من الاضطرابات الأخيرة التى وقعت في العاصمة الجورجية تبليسى فى الـ20 من شهر يونيو الماضي .. واصفا هذه الأحداث بالـ "شأن الداخلي".
وقال كاراسين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم /الأربعاء/ - إن الظروف التي تم الكشف عنها في الأحداث الأخيرة لا تصب في صالح أي من الطرفين، ويتوجب على المسئولين الروس والجورجيين إيجاد مخرج من هذا الموقف.
وأكد المسئول الروسي في تصريحات قبيل إجراء محادثات جنيف بشأن الأمن والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز: "لقد أتينا هنا إلى جنيف ليس من أجل تصعيد الوضع وإنما لتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا، وإلقاء نظرة على الوضع الراهن ومناقشة المبدأ المتعلق بعدم استعمال القوة" .
وأضاف : "سنحاول فهم بعضنا البعض بشكل أفضل من أجل إيجاد مخرج من هذا الوضع غير المرغوب فيه والذي تطور فيما بعد 20 و21 يونيو.. إنه وضع غير مرغوب فيه للعلاقات (بين بلدينا) ونحن في حاجة لتجاوز هذا الأمر".
يذكر أن آلاف المواطنين الجورجيين تظاهروا أمام مقر البرلمان في العاصمة تبليسي احتجاجا على زيارة قام بها نائب روسي أواخر يونيو الماضي، ومن أجل المطالبة باستقالة وزير الداخلية والمتحدث باسم البرلمان.
وفي المقابل، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في جورجيا، يقضي بفرض حظر مؤقت على رحلات الركاب الجوية إلى جورجيا بدءًا من 8 يوليو الجاري.


روسيا

تبليسى

جريجورى كاراسين

الخارجية الروسية

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