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مجلة هولندية: تحطم طائرة من طراز "توماك إف 14" التابعة لإيران

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:43 ص
مجلة هولندية: تحطم طائرة من طراز "توماك إف 14" التابعة لإيران طائرة اف 14
كتب ـ أحمد علوى

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فقدت القوات الجوية الإيرانية، إحدى آخر مقاتلاتها من طراز "توماك أف 14"، بعد تعرضها لحادث تحطم ، وسط البلاد، حسبما كشفت مجلة "سكرامبل" الهولندية.

وبحسب المصدر، فإن الجيش الإيرانى لم تتبق لديه، فى الوقت الحالى، سوى 14 طائرة مقاتلة، فى نطاق الخدمة، من طراز " F-14A" و" F-14AMs".

ولم يجر تأكيد حادث التحطم من قبل الجيش الإيرانى، بشكل رسمى، وتشير التقارير إلى أن "الكارثة"، وقعت فى قاعدة جوية بأصفهان.

وتحطمت المقاتلة داخل القاعدة الجوية فيما كانت تقوم بالهبوط، خلال عملية تدريب، وتم الإبلاغ عن الحادث بمثابة أمر طارئ لدى هيئة مراقبة الطيران.

وحصلت إيران على هذه المقاتلات، خلال حكم الشاه محمد رضا بهلوى، الذى كانت علاقته وثيقة مع الدول الغربية، قبل وصول نظام الملالى إلى الحكم فى 1979.

وابتعدت الطائرة التى دخلت نطاق الخدمة سنة 1974، عن المدرج، قبل التحطم، لكن قائد المقاتلة ومساعده تمكنا من النجاة، بفضل قذف المقعدين، ونزلا عن طريق المظلة.

 


ايران

تحطم طائرة ايرانية

القوات الجوية الايرانية

اخبار العالم

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