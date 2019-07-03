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قصور الثقافة بالاسكندرية تنظم ورشة عمل "رؤية مصر 2020"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:38 م
قصور الثقافة بالاسكندرية تنظم ورشة عمل "رؤية مصر 2020" قصور الثقافة بالاسكندرية - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الإسكندريك ورشة فنية لتصميم جدارية بعنوان "رؤية مصر 2030" بمدرسة رياض الإعدادية للبنين، وتم تصميم الجدارية باستخدام ورق الكانسون الملون، والبورو وألوان الشمع وخامات البيئة المختلفة، وذلك ضمن نشاط ثقافة الطفل بالفرع بالتعاون مع مكتبة النزهة وإدارة شرق التعليمية، تلا ذلك ورشة رسم تصميم ابتكاري عن الأهرامات.
 
كما أقيمت ورشة لتعليم أساسيات الرسم بقصر ثقافة الأنفوشي، كما أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة تصميم لوحات تعبر عن مظاهر الإحتفال بكأس الأمم الأفريقية بمرسم الطفل، إلى جانب تنفيذ ورشة أقيمت بمرسم الفنون التشكيلية، بينما نفذ بيت ثقافة رشدي ورشة بعنوان "شط إسكندرية" تضمنت تصميم لوحات عن الشواطئ بمرسم المواهب.
 
من ناحية أخرى نظم بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان "تنظيم الوقت وكيفية الاستفادة منه" تحدثت خلالها مسئول مكتبة الطفل عن أهمية تنظيم الوقت من خلال تحديد الهدف والأولويات وتجنب الأمور التي تضيع الوقت مثل استخدام مواقع التواصل الإجتماعي لساعات طويلة، كما نظم بيت ثقافة رشدي محاضرة بعنوان "العناد عند الأطفال" تحدثت خلالها د. حنان الوراقى عن أسباب عناد الأطفال وعلاجها.
 
 

اخبار الاسكندرية

قصور الثقافة

رؤية مصر 2020

قصر ثقافة الانفوشى

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