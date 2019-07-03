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قائد الحرس الثورى الإيرانى: العدو يركز على الحرب الاقتصادية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:02 ص
قائد الحرس الثورى الإيرانى: العدو يركز على الحرب الاقتصادية قائد الحرس الثورى الإيرانى حسين سلامى
(رويترز)

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نقلت وكالة أنباء فارس اليوم الأربعاء، عن قائد الحرس الثورى الإيرانى الميجر جنرال حسين سلامي قوله إن العدو يشعر بالقلق من احتمال نشوب حرب عسكرية ويركز بدلا من ذلك على الحرب الاقتصادية.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران واتخذ خطوات لوقف مبيعات النفط الإيرانية لدول العالم.

ونسبت الوكالة إلى سلامي قوله "في المجال العسكري، قطعنا الطريق تماما على العدو".

وأضاف "في الوضع الراهن الأعداء هم الذين يشعرون بالقلق من اندلاع حرب وهذا القلق واضح في سلوكهم العملي والتكتيكي... وفي المنعطف الحالي، الحرب الاقتصادية هي الميدان الرئيسي أمام العدو لمواجهتنا".

 


الحرس الثورى الإيرانى

ايران

ترامب

الاتفاق النووى

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