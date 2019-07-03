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ضبط مسجل خطر وبحوزته بندقية آلية وطربتين حشيش فى الدقهلية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:05 م
ضبط مسجل خطر وبحوزته بندقية آلية وطربتين حشيش فى الدقهلية حبس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكن ضباط مباحث مركز المطرية من إلقاء القبض على مسجل خطر وبحوزته بندقية آلية وطربتين حشيش.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية يفيد بتمكن الرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث المطرية والنقيب أحمد شطا معاون مباحث المركز من إلقاء القبض على المدعو محمد محمد محمد رشاد وهبة 38 سنة عاطل مقيم بندر المطرية ومدرج جنائيا (سيطرة إجرامية) وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم وعدد 2 فرش حشيش بقصد الاتجار وجارى العرض على النيابة العامة.


حشيش

بندقية آلية

الدقهلية

مركز المطرية

أخبار الحوادث

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