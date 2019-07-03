ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش و10 لفافات بانجو بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقي ضباط مباحث صان الحجر بالشرقية، اليوم الاربعاء، القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش و10 لفافات بانجو، وتم إحالته للنيابة العامة بالحسينية للتحقيق معه، برئاسة محمد جاد رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد أحمد سليم رئيس مباحث صان الحجر، برئاسة العميد ياسر فاروق رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، من ضبط "السيد ر ك م" 32 سنة، عاطل ومقيم المسلمية، بحوزته فرد خرطوش، و10 لفافات من نبات البانجو المخدر، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة.