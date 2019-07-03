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صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد القافلة الطبية لجامعة المنصورة بمستشفى أبو رديس

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:32 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد القافلة الطبية لجامعة المنصورة بمستشفى أبو رديس محافظ جنوب سيناء يتفقد القافلة الطبية لجامعة المنصورة بمستشفى أبو رديس
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، سير أعمال قافلة جامعة المنصورة الطبية بكافة العيادات بمدينة أبو رديس، يرافقه الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة والدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وجمع من القيادات التنفيذية بمستشفي أبو رديس.

 

وأشاد المحافظ بأعمال ومجهودات أعضاء القافلة ومديرية الصحة لتقديم خدمات صحية وطبية ﻷهالي المحافظة.

 

وأضاف المحافظ أن القافلة تأتى فى ضوء التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة ممثلة في الديوان العام للمحافظة ووزارة الصحة وجامعة المنصورة لإبراز الدور اﻹيجابي في خدمة واستفادة المجتمع من الخبرات اﻷكاديمية.

 

وشدد المحافظ على تواجد القوافل الطبية بالوديان والتجمعات البدوية المحرومة من الرعاية الصحية.

 

ومن جانبه قال الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة، إن القافلة قامت بتوقيع الكشف والفحص الطبي علي 2012 حالة مرضية مختلفة بكافة التخصصات الطبية وصرف العلاج اللازم لهم، كما تم تحويل 29 حالة مرضية مختلفة ﻹجراء عدة عمليات كبري ومتنوعة كتغيير المفاصل بمستشفي الجامعة على مدار يومين بمسشتفى طور سيناء العام. 

 

وقال الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إن القافلة تضم القافلة عدة تخصصات طبية فى التخدير - والجراحة العامة - وجراحة القلب - المخ واﻷعصاب - قلب - وجراحة اﻷوعية الدموية - ونساء وتوليد - وأنف وأذن وحنجرة - مسالك بولية - باطنة عام وأمراض صدرية وأطفال وجلدية وتناسلية - وعظام - ورمد وأسنان - وأشعة - وتحاليل طبية.

 

كما توفر القافلة بعض اﻷدوية والمستلزمات الطبية وتوفر المديرية كافة اﻷمكانيات من المستشفيات واﻷدوية وكافة المستلزمات الطبية والعيادات المتنقلة واﻷطقم الطبية المساعدة.

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد القافلة الطبية لجامعة المنصورة بمستشفى أبو رديس (2)
محافظ جنوب سيناء يتفقد القافلة الطبية لجامعة المنصورة بمستشفى أبو رديس 

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد القافلة الطبية لجامعة المنصورة بمستشفى أبو رديس (3)
محافظ جنوب سيناء يتفقد القافلة الطبية لجامعة المنصورة بمستشفى أبو رديس 

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد القافلة الطبية لجامعة المنصورة بمستشفى أبو رديس (4)
محافظ جنوب سيناء يتفقد القافلة الطبية لجامعة المنصورة بمستشفى أبو رديس

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد القافلة الطبية لجامعة المنصورة بمستشفى أبو رديس (1)
محافظ جنوب سيناء يتفقد القافلة الطبية لجامعة المنصورة بمستشفى أبو رديس 

قوافل طبية

مدينة ابورديس

محافظ جنوب سيناء

قافله طبيه بجنوب سيناء

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