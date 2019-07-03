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سوق الخضار : انخفاض أسعار اليمون 5 جنيهات واستقرار جميع الأصناف

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:47 ص
سوق الخضار : انخفاض أسعار اليمون 5 جنيهات واستقرار جميع الأصناف صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 2 -7-2019  انخفاضا فى أسعار الليمون واستقرارا فى جميع أصنافه وذلك طبقا لأسعار الجملة المقررة بسوق العبور.

وبدأت حركة البيع داخل سوق الجملة بمدينة العبور منذ الصباح واستقرت أسعار السلع والأصناف، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5 -  4 جنيهات للكيلو، واستقر أسعار الخيار بنوعيه البلدى والصوب وترواحت أسعارهما بين 1.5 – 3 جنيهات للكيلو، ترواحت أسعار البطاطس بين  3.5 – 4.75 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البصل  بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كيلو الكوسة ما بين 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6- 10 جنيها للكيلو.

فيما شهدت أسعار الليمون انخفاضا 5 جنيهات للكيلو ليصل الحد الادنى للكيلو 15 جنيها وهو السعر الأقل لليمون بعد أزمة ارتفاع أسعاره، واستقر سعر التفاح بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الكنتالوب بين 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو .

والجدير بالذكر أن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أكد أن تشهد أسعار الليمون انخفاضا كبيرا بحيث يصل سعر الكيلو إلى 10 – 15 جنيها خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن سعره اليوم فى أسواق الجملة يتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيها للكيلو ويباع للمستهلك بسعر 35 جنيها للكيلو .

 

 


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