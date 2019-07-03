سلطات النمسا تقرر تمديد اعتقال ضابط نمساوى تجسس لصالح موسكو

كتب: أحمد علوى

قررت محكمة مدينة سالزبورج النمساوية تمديد اعتقال عقيد نمساوى متقاعد مشتبه بتجسسه لصالح سلطات موسكو، وسيصل زمن التمديد إلى يوم 26 أغسطس القادم.

وتم اعتقال المشتبه به النمساوى، الذى لم يذكر اسمه، يوم 30 من شهر نوفمبر الماضى، ومنذ ذلك الوقت تم تمديد اعتقاله 5 مرات من أجل تعميق البحث وتوفير الأدلة الدامغة لتوجيه اتهام رسمى.

وقال المستشار النمساوى السابق سيباستيان كورتس، عند ضبط الضنين، إن العقيد المتقاعد للقوات المسلحة النمساوية يتهم بالتجسس لصالح روسيا فى الفترة ما بين سنتى 1992 و2018.

وفى المقابل دعا الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، بخصوص القضية نفسها، الى "عدم تهويل الأمر" وفق تعبيره.