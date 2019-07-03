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سفر وعودة 1455 مصريا وليبيا و 326 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:14 م
سفر وعودة 1455 مصريا وليبيا و 326 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1455 مصريا وليبيا و 326 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1124 إلى الجانب الليبي، بينهم  215مصريا و909 ليبيا.
 
كما تم إنهاء إجراءات وصول 331، بينهم 271 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و 44 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  190 شاحنة محملة بالبضائع، وعودة 136 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية بالمنطقة الشرقية.
 
 

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