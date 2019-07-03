رئيس الوزراء الإيطالى يدين قصف مركز إيواء المهاجرين فى ليبيا

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أدان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، القصف الذي استهدف، اليوم الأربعاء، مركزًا لإيواء المهاجرين في بلدة تاجوراء شرق العاصمة الليبية "طرابلس".

وقال كونتي - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - : "ندين الهجوم الصادم والمأساوي على مركز الإيواء في طرابلس".

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي: "لقد دعونا أكثر من مرة إلى وقف القتال ونؤكد على أن الحل الوحيد في ليبيا هو حل سياسي".

وكان الجيش الوطني الليبي قد نفى - في وقت سابق اليوم - استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية (تاجوراء) بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن فصائل متحالفة مع حكومة الوفاق في طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا للميليشيات.