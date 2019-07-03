بوتين يدعو ترامب وماكرون وميركل لحضور احتفالات عيد النصر 2020 فى روسيا

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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زعماء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ 75 لعيد النصر في روسيا.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم " الإخبارية، اليوم الأربعاء،: "لقد سلم الرئيس رسميا عدة دعوات، وعلى وجه الخصوص خلال قمة مجموعة العشرين".

وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين دعا كلا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الصيني، شي جين بينج، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، موضحا أنه خلال الأيام القريبة، سنوجه دعوات رسمية إلى عدد كبير من عواصم العالم".

وسبق أن أعلن بوتين أن روسيا تجري استعدادات واسعة للاحتفال بالذكرى الـ 75 لعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، يوم 9 مايو 2020، مشددا على ضرورة الحفاظ على الحقيقة التاريخية حول الحرب العالمية الثانية.