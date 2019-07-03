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النقض: للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات و إن لم تسمع شهادته بنفسها

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:25 م
النقض: للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات و إن لم تسمع شهادته بنفسها محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظر الطعن رقم 37214 لسنة 85 قضائية ، حيث قالت: للمحكمة أن تعول على أقوال شاهد فى التحقيقات الأولية وفى أى دور من أدوار التحقيق إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد وإن لم تسمع شهادته بنفسها.

وقالت المحكمة فى حيثياتها خلال نظر الطعن: "لما كان الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنما محله ألا يكون للدليل أصل فى التحقيقات الأولية، ولما كان القانون لا يمنع المحكمة أن تعول على أقوال شاهد فى التحقيقات الأولية وفي أي دور من أدوار التحقيق إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ، وكان لها فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد وإن لم تسمع شهادته بنفسها متى كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة واطمأنت إلى صحتها".

وتابعت المحكمة : " لما كان ذلك ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت فى حكمها على أقوال شاهدي الإثبات والتي أدلوا بها فى التحقيق ، ولو لم تسمعها بنفسها ، مادام أن الطاعن كان بإمكانه مناقشة أقوالهم أو أن يطلب من المحكمة سماعها إذا رأى فى ذلك ما يسند دفاعه".


محكمة النقض

مبادىء محكمة النقض

قانون الإجراءات الجنائية

شهادة الشهود فى المحكمة

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