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النقض تصدر حكمها فى طعون المتهمين بقضية "المغارة" بسوهاج اليوم

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:34 ص
النقض تصدر حكمها فى طعون المتهمين بقضية "المغارة" بسوهاج اليوم محكمة النقض_أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حمها فى طعن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة" بسوهاج، على أحكام حبسهم بأحكام ما بين السجن المؤبد والمشدد.

وكانت محكمة جنايات سوهاج قضت غيابيًا وحضوريًا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" فى مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة .

 

 


محكمة النقض

قضية المغارة بسوهاج

أحداث المغارة

ارتكاب أعمال إرهابية

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