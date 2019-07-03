المشرف العام للرواق الأزهرى: إتقان التلاوة شرط العمل برواق القرآن الكريم

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهرى، عملية إعادة تنظيم وهيكلة الرواق مستمرة، حيث تم التنسيق مع لجنة مراجعة المصحف وشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية لاختيار اكفء المحفظين المتميزين فى مجال تحفيظ وتعليم احكام التجويد.

وأكد فؤاد، لـ"اليوم السابع"، المحفظين من تلاوة القرآن الكريم يتمتعون بالحفظ الجيد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد الثانية فى مجال إعادة هيكلة الرواق بعد الإعلان عن قبول دفعة من الدارسين الجدد والذين تم تحديد المستوى لهم وتم توزيعهم على أربع برامج حسب مستويات الحفظ.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الأزهر الشريف بإحياء رسالة الجامع الأزهر العريق، واستعادة جزء مهم من ذاكرته التاريخية والثقافية ليكون مؤسسة علمية فكرية، تعكف على تأهيل أبناء المسلمين فى العالم على الحوار العلمى البناء.