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المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى "إعمار" ضد مجموعة "اسحق جروب" بسبب العلامة التجارى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:37 م
المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى "إعمار" ضد مجموعة "اسحق جروب" بسبب العلامة التجارى المحكمة الاقتصادية
كتب محمد أبو عوض - أحمد حسنى

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قررت المحكمة الاقتصادية، برفض الدعوى المقامة من شركة "إعمار" العقارية، ضد مجموعة شركات "اسحق جروب"، بتهمة استغلال العلامة التجارية، وألزمت المدعية بمصاريفها ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر  القرار برئاسة المستشار محمد جودة محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين سليمان فؤاد غبريال، والمستشار منى إبراهيم الطويلة، وأمانة سر جوزيف ميخائيل.

وأكدت أوراق القضية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الشركة المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليهم، لإلزام المدعى عليهم بوقف أعمال المنافسة غير المشروعة، والكف عن استخدام العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية، وإلزام المدعى عليهم متضامنين بالتعويض المادى والأدبى عن الأضرار التى أصابت الشركة المدعية، جراء المنافسة غير المشروعة من قبل المعدى عليهم، على سند من أن الشركة المدعية تملك العلامة التجارية "مراسى" وهو اسم مشروع عقارى سياحى بالساحل الشمالى.

وأوضحت المحكمة، أنها لا ترى بما لها من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى فيما قدم فيها من مستندات، ما يثبت صلة المدعى عليهم بالاعتداء على العلامة التجارية للشركة المدعية، لاسيما وأن تضمين أسماء تلك الشركات كمكونه لمجموعة "اسحق جروب" فى برنامج تلفزيونى لا يصلح دليلاً بذاته على ذلك الاندماج، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد أن الأخيرة هى القائمة بذلك الاعتداء، واستعمال العلامة موضوع الدعوى، كما أن الشركة المدعية لم تقدم ما يفيد ثبوت الخطأ فى جانبهم.

 

 

 

 


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شركة اعمار

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المحكمة الاقتصادية

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