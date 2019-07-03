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القبض على شخصين بحوزتهم حشيش قبل ترويجه بمنطقة الظاهر

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:08 م
القبض على شخصين بحوزتهم حشيش قبل ترويجه بمنطقة الظاهر حشيش ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على  شخصين لحيازتهما 550 جرام حشيش بقصد الإتجار بالظاهر، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقلين سيارة "ملك وقيادة المتهم الأول"، وبحوزتهما (550 جرام حشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لسهولة التنقل بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


مباحث مكافحة المخدرات

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مكافحة المخدرات

المخدرات فى الظاهر

الضاهر

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