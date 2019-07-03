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الصحة تجتمع بمديرى المستشفيات والوحدات بمنظومة التأمين الصحى الجديد ببورسعيد

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:57 م
الصحة تجتمع بمديرى المستشفيات والوحدات بمنظومة التأمين الصحى الجديد ببورسعيد تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد
كتب وليد عبد السلام

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عقدت وزارة الصحة ممثلة فى عدد من القيادات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعاً موسعاً، مساء اليوم، بمقر هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، مع مديرى 7 مستشفيات و20 وحدة طب أسرة تابعة للمنظومة الجديدة لمشروع التأمين الجديد، إضافةً إلى نواب المديرين ورؤساء التمريض.
 
واستعرض الاجتماع خطة التشغيل التى تمت خلال أول ثلاثة أيام من التشغيل التجريبى للمنظومة بجميع المستشفيات ووحدات طب الأسرة، وتم توجية الشكر لمديرى المستشفيات والوحدات على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، وطالبت قيادات وزارة الصحة ببذل المزيد من الجهد فى الفترة المقبلة من أجل تحقيق نجاح يبهر العالم كما حدث فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة".
 
وقالت وزارة الصحة فى بيان لها، إنه تم التوجيه بالاهتمام بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى وفقاً لأعلى معايير الجودة، باعتبارها المعيار الحقيقى لنجاح المنظومة، مشددةً على ضرورة الاهتمام بمراجعة دورية للصيانة لجميع المنشآت الطبية، للحفاظ عليها وضمان استدامة المنظومة.
 
وطالبت الوزارة مديرى وحدات طب الأسرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات لمدخلى البيانات لسرعة فتح الملفات للأسر، خاصةً مع الإقبال الكبير من قبل المواطنين المنتفعين بالمنظومة، كما وجهت مديري المستشفيات والوحدات بتقديم تقارير يومية عن العمل لغرفة عمليات التأمين الصحى الشامل الجديد.
 
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الفريق الطبى بالزى الخاص بالمنظومة الجديدة، والاهتمام بالمظهر الخارجي لمقدمى الخدمة الطبية، وكل من يعمل داخل المنظومة، لأنهم الصورة المشرفة للمنظومة الجديدة.
 
كما شددت الوزارة أيضا على أن أهم ما يميز المنظومة الجديدة هو تطبيق النظام والحفاظ عليه، وأنه لا بديل عن النجاح وخدمة المرضى وتحقيق رضا المرضى عن الخدمة المقدمة، لتصبح بورسعيد نموذجاً يحتذى به لبقية المحافظات فى تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، طبقا لرؤية القيادة السياسية.
 
 
 
 

 

 


التأمين الصحى

بورسعيد

الصحة

منظومه التامين الصحى

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