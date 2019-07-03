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السيطرة على حريق غابات ضخم بشمال ألمانيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:28 ص
السيطرة على حريق غابات ضخم بشمال ألمانيا حرائق الغابات
برلين (أ ش أ)

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قال مسئولون ألمان إن الآلاف من الجنود وأفراد الدفاع المدنى ورجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على حريق غابات ضخم بمنطقة مستخدمة للتدريبات العسكرية بشمال البلاد.

وذكرت شبكة (أيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن نحو 3 آلاف فدان من الأراضى تأثر جراء الحريق الذى يعد الأكبر فى تاريخ ولاية "مكلنبورج فوربومرن" الكائنة غربى العاصمة برلين.

وأشار المسئولون إلى أن نطاق الحريق لم يتسع - منذ الثلاثاء الماضى، وهو ما يدعو للتفاؤل، فيما تم السماح لسكان أربع قرى، كان قد تم إخلاؤها كإجراء احترازى، بالعودة إلى منازلهم عقب السيطرة على الحريق.

يشار إلى أن ألمانيا شهدت هطولًا خفيفًا للأمطار مؤخرًا فى الوقت الذى تواجه فيه أوروبا موجة حارة بشكل واسع.

السيطرة-على-الحرائق
السيطرة-على-الحرائق

 

حرائق-الغابات
حرائق-الغابات

 

حرائق-الغالبات-فى-المانيا
حرائق-الغالبات-فى-المانيا

المانيا

حرائق الغابات بالمانيا

غابات المانيا

حرائق الغابات

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