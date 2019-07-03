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الرقابة الإدارية تضبط مديرة المشروعات بجهاز شئون البيئة لتقاضيها رشوة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:04 م
الرقابة الإدارية تضبط مديرة المشروعات بجهاز شئون البيئة لتقاضيها رشوة الرقابة الإدارية - جريمة الرشوة - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مديرة إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة ومهندسة، لقيامهما بطلب وتقاضى مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة.
 
وكشفت الرقابة الإدارية فى بيان لها عن القبض على مديرة إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة، لقيامها بطلب وتقاضي مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة مهندسة تعمل بأحد المكاتب الاستشارية، مقابل قيام الأولى بإعداد دراسة تخص تقييم الأثر البيئي لأحد المصانع متضمنة استيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات اللازمة قانونا للموافقة عليها، وبما يمكنها من تمرير تلك الدراسة على رؤسائها لاعتمادها بالمخالفة لحقيقة الحال، وهو ما يتعارض مع مهام وظيفتها المعنية بمراجعة تلك الاشتراطات والتأكد من توافرها، الأمر الذى يترتب عليه قيام صاحب المصنع بتشغيله رغم مخالفته للاشتراطات البيئية.
 
وعلى الفور تم عرض المتهمتان على النيابة العامة، التى باشرت تحقيقاتها، وأمرت بحبسهن 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
 

الرقابة الإدارية

رشوة

جريمة الرشوة

مديرة إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة

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