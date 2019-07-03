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ومخلفات الهدم ..

اضبط مخالفة.. تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة وسط تجاهل المسئولين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:00 ص
اضبط مخالفة.. تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة وسط تجاهل المسئولين تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم
الغربية – عادل ضرة

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يشهد طريق طنطا – القاهرة الزراعي كارثة بيئية، بعد أن تم تحويل الطريق إلى مقلب للقمامة، ومخلفات الهدم، وارتفعت اكوام القمامه لأمتار، وسط غياب وتجاهل المسئولين بالمحافظة وحي ثان طنطا.
 
ورصد" اليوم السابع" تلال القمامة المتراكمة لأكثر من 300متر على الطريق السريع، إلى جانب استغلال المواطنين للطريق فى التخلص من القمامة ومخلفات الهدم، وإشعال النيران فيها، الأمر الذي يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة والدخان منها، دون ان يحرك احد من المسئولين ساكنا لانهاء هذه الكارثة البيئية، ورفع القمامة من الطريق ونقلها لمقلب القمامة بطنطا.
 
تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم (1)
تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم 
 
تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم (2)
تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم

تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم (3)
تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم 

تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم (4)
تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم 

تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم (5)
تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم 

تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم (6)
تحويل طريق طنطا القاهرة إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم 

 


تلال القمامة

طريق طنطا القاهرة

مخلفات الهدم

حى ثان طنطا

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