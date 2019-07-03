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إحالة نقاش للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الزيتون

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:30 ص
إحالة نقاش للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الزيتون سرقة_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الزيتون، بإحالة متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة أفريقية للمحاكمة أمام محكمة الجنح .

وقال المتهم، إن اتفق على تشطيب أعمال النقاشة فى شقة سيدة بمنطقة الزيتون، وأثناء تردده على الشقة لتشطيب الدهانات، شاهد مشغولات ذهبية مع مالكة الشقة فاختمرت فى عقله سرقتها.

وأضاف المتهم، أنه استغل انشغال مالكة الشقة، وتسلل لأحد الغرف، واستولى على المشغولات الذهبية، ثم توجة إلى الصياغة لبيعها بثمن بخس.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على نقاش بحوزته مشغولات ذهبية مسروقة من شقة سكنية بالزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت مباحث قسم الزيتون، من ضبط نقاش وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (سلسلة، 4 دلايات) اثناء قيامه بعرضها للبيع بثمن بخس بمنطقة الصاغة، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) بإسلوب "المغافلة" حال قيامه بأعمال نقاشة بمسكنها.

 

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد، وتحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.


الزيتون

قسم الزيتون

نيابة الزيتون

الصاغة

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