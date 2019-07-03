إحالة مسجل خطر وشقيقه للمحاكمة لاتهامهم بإطلاق النار على قوة أثناء ضبط هارب من أحكام

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، إحالة مسجل خطر وشقيقه للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بإطلاق النار على قوة أمنية أثناء القبض علي المسجل لتنفيذ حكم قضائي.

وكشفت تحقيقات النيابة التي إشراف عليها المستشار أحمد عز الدين المحامى العام، أنه عقب ورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة مفادها تواجد عنصر إجرامي شديد الخطورة والمطلوب تنفيذه في حكم قضائي صادر من محكمة مدينة نصر، بمنطقة الهايكستيب بشرق القاهرة، وبقصد العين محل إيوائهما تبين أنهم مدججين بسلاحين ناريين «بندقيتين آليتين » وما أن حضرت قوات الأمن حتى بادر المتهم وشقيقة بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية تجاه القوة الأمنية المكلفة بالقبض عليه، وأثناء ذلك أصيب المتهم بطلق نارى فى اليد وطلق نارى بالفخذ اليمنى، وتمكن رجال الأمن من القبض علي المتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم استعرض القوة والتلويح بالعنف ضد قوات الشرطة بقصد ترويعهم وتعطيل تنفيذ القوانين ومقاومة السلطات ومنع تنفيذ الأحكام والأوامر والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ وكان من شأن فعلتهم إلقاء الرعب في نفوس المواطنين وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر، واستعمل المتهمين القوة والعنف مع موظفين عموميين وهما ضباط وأفراد الشرطة وذلك لحملهم بغير حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتيهم، وحاز المتهمون أسلحة نارية «بندقيتين آليتين» وذخائر حية وهو مما لا يجوز الترخيص في حيازتهم بقصد الإخلال بالأمن العام. وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهمين.