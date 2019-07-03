إجراء عمليات التبريد لحريق مصنع بلاستيك أكتوبر منعًا لتجدد اشتعال النيران

كتب عبد الرحمن سيد

يجرى رجال الحماية المدنية بالجيزة، عمليات تبريد لموقع حريق مصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر، تحسبا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى بعد تمركز 3 سيارات إطفاء بالمكان، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالدفع بـسيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.