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إجراء عمليات التبريد لحريق مصنع بلاستيك أكتوبر منعًا لتجدد اشتعال النيران

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:32 م
إجراء عمليات التبريد لحريق مصنع بلاستيك أكتوبر منعًا لتجدد اشتعال النيران سيارات الإطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يجرى رجال الحماية المدنية بالجيزة، عمليات تبريد لموقع حريق مصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر، تحسبا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى بعد تمركز 3 سيارات إطفاء بالمكان، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالدفع بـسيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 

 


حريق مصنع باكتوبر

الحماية المدنية بالجيزة

رجال الاطفاء بالجيزة

سيارات الاطفاء

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