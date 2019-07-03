أهالى منيا القمح يشكون الزحام المرورى أمام موقف التلين بالمدينة (صور)

الشرقية- فتحية الديب

أعرب العديد من أبناء مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن إستيائهم الشديد من ضعف الرقابة المرورية بالمدينة، مما تسبب في حدوث أزمة مرورية وتحديدا أمام موقف التلين بالمدينة.

وقال عدد من الأهالي ومن بينهم أحمد البنراوي، من أبناء مدينة منيا القمح، إن موقف التلين الكائن بالقرب من إستراحة رئيس مدينة منيا القمح، لا يستطيع أحد السير علي قدميه بهذة المنطقة بسبب التكدس المرورى.

فيما قال "محمد خالد" طالب بكلية الحقوق، إن الموقف به عدد من السيارات يقودها صبية أعمارهم لم تتجاوز السادسة عشر، ولم يحصلون علي رخص السير، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، فضلا عن الأزمة المرورية التي تشهدها المنطقة بسبب التكدس المروري بالمدينة.

وناشد الأهالي إدارة مرور الزقازيق بشن حملة مرورية مكبرة لضبط كافة المخالفات المرورية بالمدينة وعودة الإنضباط المروري للمدينة.