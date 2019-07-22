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31 يوليو.. مغادرة أول فوج لحجاج الجمعيات الأهلية بمطار أسوان

الإثنين، 22 يوليه 2019 04:41 م
31 يوليو.. مغادرة أول فوج لحجاج الجمعيات الأهلية بمطار أسوان مطار أسوان الدولى
أسوان - عبد الله صلاح

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يغادر مطار أسوان الدولى31 يوليو الجارى، فوج حجاج الجمعيات الأهلية، والذى يضم 230 حاجاً وحاجة بمحافظة أسوان لأداء فريضة الحج لهذا العام.

قال الأحمدى الوكيل، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، إنه سيتم جمع الحجاج المغادرين فى نفس يوم السفر، ونقلهم عبر أتوبيسات سياحية إلى مطار أسوان الدولى، حيث من المقرر أن يكون فى توديع فوج الحجاج بالمطار المسئولين التنفيذيين والأمنيين لتسهيل الإجراءات عليهم قبل السفر للأراضى المقدسة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، فى بيان أنه تم عقد اجتماع مع مسئولى مطار أسوان الدولى، بحضور مسئولى التضامن الاجتماعى والمطار والجهات المختصة، لمتابعة التجهيزات النهائية للسفر داخل المطار، والعمل على تقليص الفترة الزمنية لإنهاء إجراءات سفر الحجاج وتوفير اللافتات الإرشادية لتعريف الحجاج وذويهم بالخدمات الموجودة بالمطار وتقديم الرعاية المطلوبة خاصة لكبار السن والمرضى.

 


حجاج الجمعيات

مطار اسوان الدولى

الحج

التضامن الاجتماعى

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