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لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

الإثنين، 22 يوليه 2019 10:23 ص
لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهى أمين الجامعة بالدرجة العليا، ومدير عام حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ومدير عام الشئون القانونية وكذلك التجديد لوظائف مدير عام المشتريات والمخازن، أمين كلية الهندسة بشبرا، مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة، مدير عام شئون التعليم، أمين كلية الحقوق.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد السعيد، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الي رئيس اللجنة ويتضمن ترتيب المتقدمين كلٌ حسب أليات التقييم ووفقًا لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة لشغل الوظائف المعلن عنها.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتورجمال السعيد رئيس الجامعة وعضوية الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة والدكتور الأنصارى النيدانى أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات بكلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الأستاذ يسرى ابراهيم رئيس هيئة الخدمات الحكومية عضوا من الخارج والدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج.

 

 


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