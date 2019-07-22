صور.. نائب محافظ الأقصر يستعرض خطة تطوير كورنيش النيل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

بحث محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الاقصر، اليوم الاثنين، خطة تطوير كورنيش الأقصر بما يتناسب مع قيمة المحافظة التاريخية ومكانتها السياحية، وذلك خلال الإجتماع للإعداد للخطة المقررة لتطوير الكورنيش التي تابعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد الجمعة الماضية بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور أيمن عاشور، المهندس الاستشاري للمشروع، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم خلاله استعراض مُخطط تطوير الكورنيش، في إطار استراتيجية التنمية الشاملة لمدينة الأقصر.

ومن المقرر أن تتضمن الخطة بالإضافة للكورنيش، المُتحف المفتوح، والمحاور الرئيسية للمدينة، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل تطوير أربعة ميادين مؤدية إلى الكورنيش، ويقع هذا المشروع جنوب مدينة الأقصر، بالقطاع المقابل لمعبد الأقصر ومُتحف التحنيط ومبنى المحافظة شمالًا، وفندق "الوينتر بالاس" جنوبًا بطول 1700 متر.

وناقش نائب المحافظ مع القيادات التنفيذية بالمحافظة خلال الاجتماع، الأسلوب الأمثل لتنفيذ الخطة بدقة في وقت زمني محدد وبما يسهم في اظهار الشكل الجمالي للأقصر ويتسق مع الطابع العام للمحافظة مشددا علي أهمية التنسيق بين كافة الجهات لضمان تنفيذ الخطة بشكل سليم .

وحضر الإجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كل من اللواء عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس اسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ للمشروعات، والعميد ايمن الشريف رئيس مدينة الاقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولي الكهرباء والمياه والطرق والصرف الصحي والمصرية للإتصالات والشركة المنفذة للمشروع ومسئولي جميع المرافق المعنية .

وكان قد اعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن الأهمية الكبيرة لمشروع تطوير كورنيش الاقصر والتي تتمثل في ربط الكورنيش بالمنطقة الأشمل، والتي تضم قلب مدينة الأقصر ومنطقة المثلث الذهبى، من خلال استعمالات الأراضي وعناصر الحركة والمشاة الملائمة لتعزيز وإظهار الهوية المميزة للمدينة.

كما نوّه المتحدث الرسمي بأنه تم استعراض الخطوات التنفيذية التي تمّت في هذا المشروع، وما تم اتخاذه من إجراءات لبدء تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير مدينة الأقصر، وقال إنه تم في هذا الشأن توضيح الرؤية المقترحة لتطوير القطاعين الأول والثاني للكورنيش من خلال طرح عدة بدائل للتطوير، كما تم استعراض المُعوقات والتحديات التي تواجه عملية تنفيذ المشروع، وفي الوقت نفسه تم التنويه، خلال العرض، إلى الإمكانات الهائلة التي تحيط بالمشروع، والتي يأتي من بينها المناطق ذات الطابع العمراني الفريد والمُميز، والتي يمكن استغلالها على نحو أفضل؛ لإظهار وإثراء الطابع والهوية المميزة لمدينة الأقصر، إضافة إلى أن هناك خططًا وبدائل لتطوير الميادين الأربعة المؤدية للكورنيش.



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع