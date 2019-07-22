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صور .. اقبال كبير من السيدات فى الصعيد على مباردة الكشف عن سرطان الثدى

الإثنين، 22 يوليه 2019 01:30 م
صور .. اقبال كبير من السيدات فى الصعيد على مباردة الكشف عن سرطان الثدى التوعية بمرض سرطان الثدى بأسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

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استأنف مركز إعلام جنوب أسيوط، سلسلة القوافل العلاجية وحملات التوعية عن سرطان الثدى، وذلك بحملة تم تنفيذها فى مقر الوحدة الصحية لقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج، صرحت بذلك مروة سيد سلام مدير مركز إعلام جنوب أسيوط، وقالت إن الحملة تأتى ضمن المبادرة الرئاسية التى توليها هيئة الاستعلامات أهمية خاصة.

وأضافت مدير مركز إعلام جنوب أسيوط، أن المركز سبق وعقد عدة حملات وقوافل خلال الشهرين الماضيين تم خلالها فحص مئات السيدات فى إطار بروتوكول التعاون مع معهد الأورام التابع لجامعة أسيوط، وأوضحت أن حملة التوعية المنفذة شارك وحاضر فيها كل من الدكتورة ميمى صابر زخارى مدير الإدارة الصحية لمركز أبوتيج والدكتور بيتر رمسيس مدير إدارة الطب الوقائى بالإدارة الصحية، وشهدت إقبالا كبيرًا من السيدات اللاتى تعرفن على كيفية توفير الرعاية الصحية والمناخ الصحى للأطفال داخل الأسرة، إلى جانب طرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدى وكيفية العلاج.

وأشارت مروة سيد سلام إلى أن حملة التوعية بالوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدى، ينفذها مركز إعلام جنوب أسيوط، منذ عام 2016م بشراكة مع مديرية الصحة وشبكة كبيرة من منظمات المجتمع المدنى المتواجدة فى مختلف القرى، والذى تم بالشراكة مع جمعية قلوب الرحمة بأبوتيج ومديرية الصحة بأسيوط

توعية السيدات بسرطان الثدى بأسيوط (1)
توعية السيدات بسرطان الثدى بأسيوط 
 
توعية السيدات بسرطان الثدى بأسيوط (2)
توعية السيدات بسرطان الثدى بأسيوط

 

توعية السيدات بسرطان الثدى بأسيوط (3)
توعية السيدات بسرطان الثدى بأسيوط

 

توعية السيدات بسرطان الثدى بأسيوط (4)
توعية السيدات بسرطان الثدى بأسيوط 
توعية السيدات بسرطان الثدى بأسيوط (5)
توعية السيدات بسرطان الثدى بأسيوط

توعية السيدات بسرطان الثدى بأسيوط (6)

توعية السيدات بسرطان الثدى بأسيوط

 

 

 


الكشف عن سرطان الثدى

الكشف المبكر عن السرطان

قوافل علاجية

ابوتيج

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