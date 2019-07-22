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استقرار أسعار الأسماك والبلطى يبدأ من 15 جنيها

الإثنين، 22 يوليه 2019 12:55 م
استقرار أسعار الأسماك والبلطى يبدأ من 15 جنيها سوق السمك_أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 22 - 7- 2019، استقرارا في  معظم الأصناف، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
 
واستقر سعر البلطى1 ليتراوح سعر الكيلو منه بين 31-35 جنيهاً، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، بينما انخفض سعر القشر بياض ليسجل ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، والبورى بين 32 – 42 جنيها للكيلو.
 
أما سعر الجمبرى فتراوح بين 190– 290 جنيها للكيلو، والكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.

اسعار الأسماك

أخبار اقتصاد

سوق العبور

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