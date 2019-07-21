وكيل التعليم بالدقهلية: 700 طالب ثانوى أدوا الامتحان الإلزامى للغة العربية

أدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم، امتحان الفرصة الثانية الإلزامى لمادة اللغة العربية للطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح فى امتحان مايو الإلكترونى، وذلك بنظام الأوبن بوك "الكتاب المفتوح".

وأوضح على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب أدوا امتحان اللغة العربية ورقيا، وقد بلغ عددهم، اليوم، 700 طالبا على مستوى الإدرات التعليمية بالمحافظة، ولم ترد أية شكاوى للمديرية.

وأشار إلى استمرار الامتحانات الإلزامية حتى يوم الأحد 4 أغسطس المقبل، وتتم المتابعة من خلال تقارير يومية يتم استلامها من جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لرصد المشكلات والعمل على حلها.