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وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد اختبارات محفظى القرآن

الأحد، 21 يوليه 2019 01:45 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد اختبارات محفظى القرآن جانب من المتابعة
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالاسكندرية، صباح اليوم، بالمركز الثقافى بمسجد الإمام محمد عبده، الإختبار التحريرى لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم. 
 
وقال الشيخ خشبة، إن وزارة الأوقاف، تشهد تطوراً على جميع الأصعدة، ففى مجال البر هناك مشروع صكوك الأضاحى، والذي يخدم الأسر الأكثر إحتياجاً وبفضل الله ثم بفضل الوعى الذي يعيشه شعب الإسكندرية، حصلت المديرية على المركز الثانى حتى الآن، وفى مجال الدعوة، نشهد اليوم إختبار إعداد محفظى القرآن الكريم، تأكيداً على الإهتمام بالقرآن وبأهله.
 
 

محافظه الاسكندريه

اوقاف الاسكندريه

وزاره الاوقاف

القران الكريم

اعداد الدعاه

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