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محافظ سوهاج يحيل واقعة انفجار خط ناقل لمياه الشرب أثناء الاختبار للنيابة

الأحد، 21 يوليه 2019 10:03 م
محافظ سوهاج يحيل واقعة انفجار خط ناقل لمياه الشرب أثناء الاختبار للنيابة انفجار أطول خط ناقل لمياه الشرب
سوهاج – عمرو خلف

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قرر الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج ، إحالة واقعة انفجار خط مياه الشرب بشارع الجمهورية، الى النيابة العامة .

كان شارع الجهورية ، قد شهد حدوث انفجار لخط مياه الشرب، المار بالشارع بقطر 28 بوصة، وتم الدفع بـ 10 سيارات، لإنقاذ الشارع والشوارع الجانبية من الغرق، خاصة بعد دخول المياه أبواب العمارات والمنازل.

وأكد مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسوهاج، أن الخط لا يتبع الشركة من قريب أو بعيد، وأن الخط  ملك الهئية القومية لمياه الشرب، ولم يتم تسليمه، وأن ما حدث اليوم هو قيام الشركة المنفذة بعمل اختبار الضغط، الأمر الذى أدى حدوث كسر بالحامات الموجودة بالموسير وانفجارها.

وأضاف المصدر، أن المحافظة قامت بأعمال رصف للشارع بالكامل قبل إجراء الاختبارات اللازمة، للخط، وهذا الأمر غير صحيح، وأنما الصحيح هو القيام بعملية الاختبار والتدفيع قبل الرصف، وهذا الأمر يعد إهدارا للمال العام، وأن أعمال الرصف للشارع بلغت حوالى مليون جنيه تقريبا .

يذكر أن الخط يعد أطول خط ناقل للمياه على مستوى المحافظات، إذ يبلغ طوله حوالى 45 كيلو متر تقريبا، ويبدأ من محطة مياه غرب سوهاج، لينقل المياه إلى مركز جزيرة شندويل، والتى تقع على جانب النيل من الناحية الغربية، وأن التكلفة الإجمالية للخط بلغت حوالى 800 مليون جنيه.

 

 

 


سوهاج

محافظ سوهاج

شارع الجمهورية

النيابة العامة

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