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ضبط بائع متجول لاتهامه بقتل عامل بصيدلية للحصول على أقراص مخدرة بالبحيرة

الأحد، 21 يوليه 2019 01:03 م
ضبط بائع متجول لاتهامه بقتل عامل بصيدلية للحصول على أقراص مخدرة بالبحيرة متهم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط بائع متجول لاتهامة بقتل عامل بصيدلية" بمركز الدلنجات على خلفية  الحصول على أقراص مخدرة.

 

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية  بالعثور على جثة" ع .ا .ع "16سنة يعمل فى احدى الصيدليات بمركز الدلنجات بها عدة طعنات مختلفة بأنحاء الجسم.

 

وكشفت التحريات الأمنية أن مرتكب الجريمة" أ.ع.ا" 26 سنة مقيم بمحافظة الجيزة- بائع متجول وأن السبب وراء ارتكاب الجريمة هو شراء مواد مخدرة من الصيدلية.

 

تم ضبط المتهم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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