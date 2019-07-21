صحة البحر الأحمر : حملة مكبرة لمكافحة الأمراض المتوطنة بقرى برانيس وحماطة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن قيام حملة بأعمال الترصد الحشرى لمكافحة الأمراض المتوطنة بقرى برانيس وأبو غصون وحماطة التابعة لمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر .

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر ووزيرة الصحة والسكان، تم توجيه فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض لعمل مكافحة متكاملة ببرانيس وحماطة وابوغصون

وأضاف فى بيان للمديرية إنه تم القيام بأعمال الترصد الحشرى ورش الضباب والرزاز بقرية برانيس وقرية حماطة وقرية أبوغصون ومحمية القاعان ومحمية أم عبس ومحمية وادى الجمال، وتم رش صناديق القمامة بتلك المناطق وستتوالى الحملات تباعا حفاظاً على الصحة العامة.



مكافحة الامراض المتوطنه بالبحر الأحمر

مكافحة الامراض المتوطنه بالبحر الأحمر

مكافحة الامراض المتوطنه بالبحر الأحمر