رفع 2000 طن مخلفات وقمامه متراكمة منذ 7 سنوات بشارع 25 فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تابعت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء مجدى الوصيف، رئيس مدينه شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أعمال رفع كافة التراكمات واستبدالها بزراعة الأشجار بشارع 25 بحي شرق شبرا الخيمة.

وقامت الاجهزة التنفيذية، بحى شرق شبرا الخيمة برفع 2000 طن مخلفات، وإزالة 3 أكشاك غير مرخصة تعوق الطريق، وزرع 50 شجرة لعدم معاودة التراكمات مرة أخرى، مع مد المنطقة بسيارتين للجمع المنزلي للقمامة.

وشدد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، على الحفاظ عليها ، وعدم معاودة التراكمات مرة أخرى مع الاستمرار فى القضاء على كافه التراكمات أول بأول.