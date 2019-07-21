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حبس قاتلة طفلتها بكيس مخدة فى قليوب 4 أيام على ذمة التحقيق

الأحد، 21 يوليه 2019 09:15 م
حبس قاتلة طفلتها بكيس مخدة فى قليوب 4 أيام على ذمة التحقيق حبس -أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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قررت نيابة قليوب برئاسة أحمد الأمبابي رئيس النيابة وإشراف المحامى العام لنيابات جنوب بنها  حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خنق طفلتها بـ “كيس مخدة”، وإدعائها أمام أجهزة الأمن، انها سقطت من علو لحملها لها سفاحاً، وخشية إفتضاح أمرها أمام زوجها وأهليتها.
 
وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير خول أسباب وملابسات الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعه والتصريح بدفن الجثة.
 
كان العميد هيثم حجاج، مامور مركز قليوب تلقى إشارة من مستشفي قليوب العام، بوصول طفلة تبلغ من العمر 22 يوما، متوفاه، صحبة والدتها 29 سنة، ربة منزل أثر إدعائها بسقوط نجلتها من أعلي الأريكه مما أدي إلي وفاتها.
 
تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل اللواء هشام سليم، مدير المباحث والعميد يحى راضى، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت أجهزة الأمن إلى عدم صحة رواية الأم، وبإعادة مناقشة والدة الطفلة المتوفاه، وتضيق الخناق عليها، قررت أنها قامت بالتخلص من الطفلة بخنقها بواسطة وسادة، نظراً لحملها لها سفاحاً وخشية افتضاح أمرها أمام زوجها، وأهليتها، وتم تحرير محضر بالواقعه.
 
والقى القبض على الأم، والتحفظ علي جثة الطفلة، بمستشفى قليوب العام، تحت تصرف النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة. 

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