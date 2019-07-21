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جامعة بنى سويف تستقبل 250 طالبا خلال اليوم الأول للتنسيق

الأحد، 21 يوليه 2019 07:16 م
جامعة بنى سويف تستقبل 250 طالبا خلال اليوم الأول للتنسيق منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف : هانى فتحى

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قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم، إن الجامعة استقبلت 250 طالبا خلال اليوم الأول للتنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة إلكترونيا، وذلك بمعامل الحاسب الآلى بكلية الإعلام، ومركز تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (فاصل 7) بكلية التجارة، وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى - شرق النيل.

وأضاف رئيس الجامعة فى بيان له أنه تم تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والاستعانة بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم. وتخصيص نخبة من الموظفين ذوى الخبرة فى مجال الحاسب الآلى، وأعمال التنسيق لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد فى ترتيب واختيار الرغبات.

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

مكتب التنسيق

الثانوية العامة

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