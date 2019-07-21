تعرف على خطة محافظة بنى سويف لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بنى سويف - أيمن لطفى

أصدر المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف حزمة من التعليمات ضمن خطة الاستعداد المبكر لعيد الأضحى المبارك، منها رفع درجة الاستعدادات القصوى بالقطاعات الحيوية، ووضع البدائل والحلول فى حالة الطوارئ فى هذه الخدمات الأساسية التى يتعامل معها المواطن بشكل يومى مثل الصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والنظافة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير، والتكليفات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والفرعية بالوحدات المحلية بمديريات التموين والطب البيطرى والشئون الصحية لتفعيل دور الرقابة التجارية على الأسواق، وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، كما طالب محافظ بنى سويف بتقرير يومى عن الأسواق على مستوى المحافظة للتأكد من توافر السلع الاساسية المختلفة، بالكميات والأسعار المناسبة، مع ضرورة التأكد من توافر اللحوم والأضاحى، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين فى جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر، ومع ضمان مضاعفة الكميات من هذه السلع،مع ضرورة التأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وأكد عبدالجابر على أنه سيتابع نتائج حملات الرقابة البيطرية على منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها لضمان توفير لحوم خالية من اَى مسببات مرضية، وكذا المجازر مع وضع برنامج زمنى لفتح المجازر وضمان استمراريتها قبل العيد بأيام مشيرا إلى أهمية تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية بجميع مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين بضرورة ذبح الأضاحى بالمجازر حفاظا على صحة المواطنين وعدم تلويث البيئة.

كما طالب المحافظ بضرورة التوسع فى توفير مقار بأسواق الجملة ومنافذ دائمة فى كافة المدن بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وذلك لعرض كميات مضاعفة من السلع الأساسية واللحوم بكافة أنواعها والخضراوات، بهدف تحقيق التوازن المناسب بالأسواق، موجها السكرتير العام اللواء عصام العلقامى بالإشراف على خطط القطاعات المعدة بشأن الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، مشددا على أن تكون الخطط عملية وقابلة للتنفيذ، ومتضمنة آليات تطبيقها على أرض الواقع وفق أرقام دقيقة وخطوات عملية واضحة، مؤكدا على أنه لا تهاون فى أى تقصير أو إهمال يضر بمصلحة واحتياجات المواطنين، وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا بالتوسع فى خطة تعميم منافذ بيع السلع لتشمل قرى ومناطق ومدن أكثر، لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة لأكبر قطاع من المواطنين.

وشدد على ضرورة سرعة تدبير الأماكن المناسبة لإقامة شوادر اللحوم وأن تكون أسعارها مخفضة عن مثيلاتها فى باقى الأسواق، مع تشديد الرقابة البيطرية على هذه اللحوم والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للتوسع فى هذا المجال.

كما وجه المحافظ مسؤولى المرور بتكثيف الحملات على الطرق العامة والميادين، للتصدى للمخالفات المرورية، والحد من وقوع حوادث الطرق واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن كل محافظة.