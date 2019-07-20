90 جهاز حاسب آلي لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة بجامعة أسيوط

أسيوط فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استعداد الجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة https://tansik.egypt.gov.eg/application/

واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير عليهم عملية التسجيل ،والمقرر لها ان تبدأ غداَ الأحد 21 يوليو من الشهر الجاري وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مشيراً إلى الانتهاء من تجهيز مقرين لاستقبال الطلاب الراغبين في إجراء تسجيل رغباتهم الكترونياً من داخل الجامعة فى وجود عدد من المختصين لدعم الطلاب ومساعدتهم في توضيح خطوات إجراء تسجيل رغباتهم.

وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المقرات التي خصصتها الجامعة تشمل المكتب الرئيسي للتنسيق بكلية الآداب ويضم معملين حاسب آلى مزودين بنحو 45جهاز ، والمكتب الثاني بالمدينة الجامعية قطاع (أ) ويضم معمل يضم 24 جهاز حاسب آلى مع تجهيز معمل آخر احتياطياً في الطابق الثانى من نفس المبنى يضم 20 جهاز حاسب ألى وذلك في حالة وجود كثافة عددية من الطلاب ، مضيفاً أن جميع المعامل متصلة بشبكة المعلومات بالجامعة ومزودين بخطوط انترنت إضافية وأجهزة طابعة للطلاب المتقدمين .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب إلى ان خطوات التسجيل تتم من خلال تسجيل بيانات الطالب والتى تتضمن رقمه القومي ، ورقم الجلوس، والرقم السري المدون على استمارة الثانوية العامة، نوهاً على ضرورة أن يتأكد كل طالب من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة به والتي تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات ،وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.