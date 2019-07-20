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وصول 11 متخصص من 4 جامعات لمستشفى العريش العام

السبت، 20 يوليه 2019 11:19 ص
وصول 11 متخصص من 4 جامعات لمستشفى العريش العام مستشفى العريش
شمال سيناء محمد حسين

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اعلنت مديرية صحة شمال سيناء فى بيان لها اليوم السبت  وصول 11 من اساتذة وأعضاء تدريس بكليات الطب من 4 جامعات  لمستشفى العريش لاستقبال حالات للكشف وإجراء عمليات للمرضى ابتداء من اليوم وحتى مساء الخميس القادم.
 
وأوضح البيان ان القافلة الطبية ضمت مختلف التخصصات وهم من اعضاء هيئات التدريس من كليات الطب  بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة .
 
يذكر ان وصول القافلة يتجدد اسبوعيا تنفيذا لبروتوكول تعاون  تم تحت رعاية لجنة تنمية وأعمار سيناء للنهوض بالخدمة الطبية فى محافظة شمال سيناء،ويتم من خلال البروتوكول اضافة الخدمة الطبية الملائمة والمتميزة لمواطني المحافظة فى كافة التخصصات الطبية ،وزيادة المهارات التدريبية والتعليمية للأطقم الطبية المختلفة من أطباء وتمريض وفنيين والنواحى الإدارية .
 
 

شمال سيناء

العريش

مستشفى العريش

قوافل طبيه

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