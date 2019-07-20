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نصاب يستولى على أجهزة كهربائية بـ30 ألف جنيه فى المحلة

السبت، 20 يوليه 2019 04:15 م
نصاب يستولى على أجهزة كهربائية بـ30 ألف جنيه فى المحلة حبس -أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهد طريق نادى الشرطة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة نصب بطلها "دكتور مزيف" قام بالنصب على أحد المحلات الكهربائية بأجهزة بقيمة 30 ألف جنيه.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم ثان المحلة بورود بلاغ من مالك شركة لبيع الأجهزة الكهربائية بطريق نادى الشرطة بمدينة المحلة بقيام شخص أوهمه بأنه طبيب وسيقوم بشراء شاشات ومراوح لعيادته الخاصة وبعد تحميل كل الأجهزة أعلى السيارة، ذهب معه أحد مندوبي الشركة لسحب المبلغ المالى من الفيزا، وأثناء عملية السحب فر هاربًا بالسيارة المحمل عليها الأجهزة الكهربائية وتقدر بمبلغ 30 ألف جنيه.

وعلى الفور تم تحرير محضر رقم 9866 ثان المحلة الكبرى، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم.

 

 


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سرقه

الغربيه

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