صور.. وكيل تموين الأقصر يقود جولة مفاجئة علي المخابز والأسواق ومحطات الوقود

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، جولات مفاجئة علي عدد من المخابز والأسواق ومحطات الوقود، لمتابعة العمل داخلها وضبط المخالفات بالمخابز، وذلك بناءاً علي توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لضبط الأسواق لتقديم أفضل خدمات المواطنين.

ورافق وكيل تموين الأقصر خلال جولاته كل من عاصم محمد أبو حساب وكيل المديرية، وعبد الرازق الصافى مدير الرقابة التموينية، وأيمن رمضان المفتش بالرقابة، وأسفر عن ضبط بعض المخالفات مثل غلق مخابز ومواصفات وتوقف عن العمل، وتم تحرير عن ذلك المحاضر اللازمة بالمخالفات.

كما عقد وكيل الوزارة اجتماع مع مديري الإدارات التموينية ورؤساء المكاتب التموينية لمناقشة بعض القرارات والتوجيهات الوزارية، ومنها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل صاحب مخبز أو تاجر تموين، أو صاحب مشروع جمعيتى، يضبط عنده أى عدد من البطاقات التموينية، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم قانوناً، وشدد علي أن جميع البطاقات التموينية التى يتركها أصحابها لدى أصحاب المخابز البلدية وتجار التموين ومشروع جمعيتى، سوف يتم التحفظ عليها عن طريق الحملات التموينية من قبل مفتشى التموين وسيتم تحرير محضر بها، وإحالتها للنيابة العامة وسيتم إلغائها نهائياً فى حالة التكرار، ولن يتم استخراج بطاقة جديدة أخرى لهم.

وأكد الدكتور تامر صلاح خلال الاجتماع، علي ضرورة مواصلة جولات المرور على محطات خدمة وتموين السيارات لمتابعة انتظام العمل بها بعد تطبيق الأسعار الجديدة للسولار والبنزين بأنواعه، ومتابع مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود، وتفقد المخابز البلدية المدعمة بدائرة محافظة الأقصر وانتظام العمل بها، واستمرار الحملات صباحاً ومساء لتفقد الحالة التموينية والتصدى لأى مخالفات تحدث لاستغلال المواطنين.

من ناحية أخرى،

انتهت بمدينة إسنا، فعاليات قافلة طبية بقرية الطوناب للكشف الطبي علي أمراض العيون بالمجان، والذي تابع أعمالها المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبي الأقصر، حيث نجحت القافلة في الكشف على 521 حالة، ثبت من خلال الكشف استحقاق 149 حالة منهم لنظارات طبية، وبلغ عدد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية إلى 158 سيتم بحث استحقاقهم، إضافة إلى توزيع 164 عبوة قطرات عيون، وذلك استجابة لتعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية ودعم برامج التنمية داخل المحافظة.

وخلال القافلة وجه رئيس مدينة إسنا بتقديم كافة أوجه الدعم للقافة الطبية، والتي يتم خلالها الكشف على أمراض العيون بالمجان، وذلك ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى.

وأكد محمد سيد سليمان على نائبة رئيس المركز صباح جلال، ورئيس قرية الطوناب، بضرورة تذليل أي عقبات تواجه القافلة الطبية حيث أن هذه المبادرات تسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط خاصة الفئة الأكثر احتياجا بقري ونجوع إسنا.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل إنه تم الكشف على أمراض العيون بالمجان، حيث انطلقت القافلة في الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا وسط توافد كثيف من الأهالي للاطمئنان على عيونهم، كما قالت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا، ونجحت القافلة في الكشف على 521 حالة، ثبت من خلال الكشف استحقاق 149 حالة منهم لنظارات طبية، وبلغ عدد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية إلى 158 سيتم بحث استحقاقهم، إضافة إلى توزيع 164 عبوة قطرات عيون.

وأضافت الدكتورة شيماء صبري، أن مبادرة "عنيك في عنينا" تهدف لمكافحة مسببات العمى بالقرى والنجوع، وتتكفل بكافة التكاليف بدء من الكشف وصرف العلاج وحتى إجراء العمليات الجراحية والتي تشمل عمليات إزالة المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، والظفرة، والياج، حتى إجراء عمليات زرع القرنية والتي تصل تكلفتها إلى 30 ألف جنيه.



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انتهت بمدينة إسنا، فعاليات قافلة طبية بقرية الطوناب للكشف الطبي علي أمراض العيون بالمجان، والذي تابع أعمالها المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبي الأقصر، حيث نجحت القافلة في الكشف على 521 حالة، ثبت من خلال الكشف استحقاق 149 حالة منهم لنظارات طبية، وبلغ عدد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية إلى 158 سيتم بحث استحقاقهم، إضافة إلى توزيع 164 عبوة قطرات عيون، وذلك استجابة لتعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية ودعم برامج التنمية داخل المحافظة.

وخلال القافلة وجه رئيس مدينة إسنا بتقديم كافة أوجه الدعم للقافة الطبية، والتي يتم خلالها الكشف على أمراض العيون بالمجان، وذلك ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى.

وأكد محمد سيد سليمان على نائبة رئيس المركز صباح جلال، ورئيس قرية الطوناب، بضرورة تذليل أي عقبات تواجه القافلة الطبية حيث أن هذه المبادرات تسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط خاصة الفئة الأكثر احتياجا بقري ونجوع إسنا.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل إنه تم الكشف على أمراض العيون بالمجان، حيث انطلقت القافلة في الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا وسط توافد كثيف من الأهالي للاطمئنان على عيونهم، كما قالت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا، ونجحت القافلة في الكشف على 521 حالة، ثبت من خلال الكشف استحقاق 149 حالة منهم لنظارات طبية، وبلغ عدد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية إلى 158 سيتم بحث استحقاقهم، إضافة إلى توزيع 164 عبوة قطرات عيون.

وأضافت الدكتورة شيماء صبري، أن مبادرة "عنيك في عنينا" تهدف لمكافحة مسببات العمى بالقرى والنجوع، وتتكفل بكافة التكاليف بدء من الكشف وصرف العلاج وحتى إجراء العمليات الجراحية والتي تشمل عمليات إزالة المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، والظفرة، والياج، حتى إجراء عمليات زرع القرنية والتي تصل تكلفتها إلى 30 ألف جنيه.