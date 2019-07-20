رئيس جامعة كفرالشيخ: كلية الذكاء الاصطناعى الأعلى مجموعا بقطاع كليات الهندسة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن كلية الذكاء الاصطناعى التى ستتم الدراسة بها بدءا من العام الدراسى المقبل، تم إدراجها ضمن الكليات بمكتب التنسيق للعام الحالى، وستقبل الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام بقسم علمى شعبة رياضيات فقط .

وأضاف القمرى، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تحديد المجموع الذى سيتم على أساسه قبول الطلاب من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أنه سيكون الأعلى من بين كليات القطاع الهندسى، وأنه كان يتمنى أن تقبل الكلية الحاصلين على الثانوية العامة بقسم العلوم بشعبتيه العلوم والرياضيات، ولكن تم اقتصار القبول على شعبة الرياضيات فقط.

وتابع القمرى أن مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات، وستمنح الكلية بكالوريوس العلوم الاصطناعية، يعمل خريجوها فى العديد من المجالات خاصة فى تطوير الرامج الحاسوبية وبعض التخصصات الطبية.