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حبس عاطل ضبط بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية 15 يوما

السبت، 20 يوليه 2019 12:12 م
حبس عاطل ضبط بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية 15 يوما حبس -أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية،برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة ،بإشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية،تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم،من ضبط هانى .ل 31 عاما  وبحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة.
 

المنوفيه

امن المنوفيه

قسم شبين الكوم

مخدرات

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