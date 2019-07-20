اوقاف الإسكندرية: 2.5 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضحية حتى الآن

أعلنت مديرية أوقاف بمحافظة الإسكندرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، اليوم، أن 2.5 مليون جنيه تقريبًا حصيلة الصكوك التي تم جمعها على مستوى الإدارات، مشيرة إلى أن المديرية حصلت على المركز الثاني بعد محافظة القاهرة.
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
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أعلنت مديرية أوقاف بمحافظة الإسكندرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، اليوم، أن 2.5 مليون جنيه تقريبًا حصيلة الصكوك التي تم جمعها على مستوى الإدارات، مشيرة إلى أن المديرية حصلت على المركز الثاني بعد محافظة القاهرة.
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