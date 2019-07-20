اوقاف الإسكندرية: 2.5 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضحية حتى الآن

وتقدم الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، بالشكر لمديري الإدارات والأئمة المشاركين في مشروع صكوك الأضاحي، مضيفًا أننا نعتز بثقة أهالي الإسكندرية والذين لم يبخلوا على المشروع الذي يعد فارسه والداعي إليه وزير الأوقاف.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، أن المنافسة على الخير هي لصالح الفقراء والمحتاجين، وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة، إن توزيع اللحوم بالإسكندرية يتم بشفافية، وفي المناطق الأكثر احتياجا ما جعل أهالي الإسكندرية يولون ثقتهم فى القائمين عليها.